Rimini si trasforma in un parco tematico delle due ruote: arriva l'Italian Bike Festival

Eventi

Rimini

05 Aprile 2018

Debutta a Rimini dal 31 agosto al 2 settembre la prima edizione dell’Italian Bike Festival, la manifestazione aperta al grande pubblico degli appassionati della bici, che coinvolge i maggiori player del settore con le novità del 2019.





La tre giorni si terrà presso il parco Fellini di Rimini, in uno spazio di oltre 25.000 mq, che per l’occasione ospiterà un’area expo interamente dedicata alle aziende attive nel mercato bike, tra presentazioni in anteprima delle nuove bici – da strada, mtb, urban e e-bike – e test gratuiti nelle due aree predisposte.





Sul lungomare riminese due aree test: un circuito ad anello interamente chiuso al traffico farà da pista per i test delle bici da strada e urban bike, e un percorso sterrato costruito ad hoc per mettere alla prova le ultimissime MTB e e-MTB.

Rimini si trasforma in un grande parco tematico delle due ruote, che ospiterà non solo gli appassionati della bici, ma anche i visitatori e i tanti turisti che ogni estate trascorrono le vacanze sul litorale adriatico. Bici ma non solo, quindi, Italian Bike Festival prevede un ricco programma di eventi collaterali per il divertimento di tutti, tra sessioni di yoga, un progetto educational per bambini, aree food a tema legate al territorio e molto altro.





La manifestazione è organizzata in collaborazione con il Comune di Rimini, che ha da subito creduto nell’iniziativa, a riconferma di un’attenzione, sempre più in crescita e concreta, verso la mobilità urbana sostenibile e i verso i cicloturisti. “Rimini si conferma uno dei principali poli italiani per il turismo sportivo diventando vetrina per un mondo, quello della bike, che conta milioni di appassionati e di atleti, in Italia e all’estero – sottolinea l’assessore allo Sport Gian Luca Brasini – Con l’Italian Bike Festival andiamo a completare il calendario delle storiche competizioni su due ruote ospitate sul nostro territorio con un evento unico per il settore. Inoltre l’iniziativa si sposa con il modello di sviluppo sostenibile che stiamo promuovendo e che vede nella bicicletta il mezzo principale per spostarsi in città”.





Divertimento, adrenalina e passione per la bici faranno dunque compagnia ai partecipanti dell’evento che, oltre alle aziende presenti, coinvolgerà numerose realtà locali attive sul territorio. Una menzione speciale al Grand Hotel Rimini, situato proprio nell’area destinata all’iniziativa, che celebrerà i sui 110 anni con una pedalata dedicata.

Per le informazioni, il programma dell’evento e le iscrizioni ai test consultare il sito italianbikefestival.net