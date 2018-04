Bellaria, torna l'isola dei curiosi: mercatino, giochi per bimbi e in mostra i mezzi delle forze dell'ordine

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 13:51 - 04 Aprile 2018

Ritorna puntuale l’appuntamento con “L’isola dei curiosi” nel centro di Bellaria Igea Marina. Sabato 7 e domenica 8 aprile dal mattino a sera, lungo via Guidi e nelle vie limitrofe, si potrà passeggiare nel caratteristico mercatino dedicato al prodotto tipico, all’artigianato artistico ma non solo. In piazza Matteotti saranno presenti espositori con collezionismo, piccolo antiquariato e vintage. Presente anche il caratteristico mercatino agricolo a Km zero, un appuntamento immancabile nel centro dell’Isola dei Platani a Bellaria. Per l’occasione nelle vetrine dei negozi dell’Isola dei Platani troveranno spazio alcuni pezzi che ricordano il passato.

Il programma prevede l’apertura degli stand già nella mattina di sabato 7 aprile. Domenica 8 aprile in via Perugia tornerà l’esposizione di mezzi delle Forze dell’Ordine con presenza dei rappresentanti dei diversi corpi del’esercito.

Domenica, piazza Matteotti e via Torre saranno dedicate ai piccoli curiosi, con la presenza del Ludobus Legnogiocando e dei suoi 40 giochi realizzati in legno e materiale di recupero, per il divertimento di bambini, ragazzi, genitori e nonni.

Il Ludobus Legnogiocando è un furgone che porta in ogni luogo i giochi in legno della collezione Legnogiocando realizzata da Manuel Pucci. Dal 2003 si reca nei centro cittadini per stimolare le persone a giocare come si faceva “una volta” e per trasformare strade, piazze e qualsiasi altro spazio in luoghi di gioco e divertimento.

Per i più grandi ma soprattutto per gli appassionati, in piazzetta Le Vele a partire dalle ore 15.00 l’Isola dei Platani si trasformerà ne “L’Isola Vintage”: dj set, stage di ballo gratuiti, animazione e spettacoli a cura di Happy Rock Company. Non mancherà inoltre esposizione di auto e. moto storiche. Tante dunque le curiosità per i visitatori di tutte le età.