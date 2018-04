I vincoli aeroportuali imposti da Enac non piacciono a Coriano, danni agli agricoltori: pronta l'opposizione

Attualità

Coriano

| 13:38 - 04 Aprile 2018

Si è svolto Mercoledì 4 aprile l’incontro convocato dall’Amministrazione Comunale di Coriano, per illustrare la bozza di delibera di opposizione ai vincoli aeroportuali onde evitare l’impatto che tali avranno sul territorio corianese.





Presenti le 3 associazioni dell’agricoltura CIA con Lorenzo Falcioni e Claudio Bertuccioli, la Coldiretti con Lamberto Fabbrini e Confagricoltura con Carlo Carli e Nicola Pelliccioni anche consigliere di GAL Valli Valmarecchia e Conca, mentre non presenti gli ordini di Ingegneri e Architetti e i collegi di Geometri e Periti Industriali invitati anchessi al tavolo; per il Comune di Coriano oltre al sindaco Domenica Spinelli e al dirigente arch. Daniele Cavallini, il vicesindaco Gianluca Ugolini ,l’assessore Roberto Bianchi , il presidente Primiano Rosa ed i consiglieri Loris Mazzotti e Anna Pecci.





In merito il Comune di Coriano ha pubblicato sul BUR E-R in data 21/02/2018 quanto ricevuto da ENAC il 18/01/2018. Tali vincoli, di natura sovra ordinata, sono per il Comune di Coriano inappropriati e penalizzano lo sviluppo del territorio. Per tale ragione è stato dato corso all’opposizione. Le limitazioni non solo colpiscono immobili che nel caso dell’agricoltura incidono fortemente anche nella produttività come stalle o cantine ma gravano anche su serre, illuminazione e laghetti e specchi d’acqua o alcune coltivazioni stesse.





Il prossimo lunedì 9 aprile alle ore 21 presso la sala del circolo ANSPI di Mulazzano, si svolgerà un incontro pubblico per affrontare con i cittadini il medesimo tema e stimolare i singoli privati a fare opposizione.





Il giorno 11 aprile alle ore 21 la delibera sarà portata in Consiglio Comunale.