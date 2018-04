Riccione, parcheggio selvaggio sul 'tappeto' a disposizione di cittadini e turisti in viale Ceccarini

Attualità

Riccione

| 13:31 - 04 Aprile 2018

Nonostante la segnaletica a indicare il divieto, sono spuntate automobili parcheggiate sul 'carpet', a disposizione per la passeggiata di turisti e cittadini nel cuore di Riccione. La Polizia Municipale è intervenuta con le relative sanzioni. Il divieto è valido anche per residenti e fornitori, mentre sono esentati i veicoli di emergenza, polizia e quelli a servizio delle persone diversamente abili. L'ordinanza che ha disposto il divieto è valida fino al 6 giugno 2018. "Per avere città più vivibili e in ordine, c'è bisogno della collaborazione di tutti", scrive sui propri social network il Comando della Polizia Municipale locale.