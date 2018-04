Rimini Calcio, con il Trestina si gioca al 'Bernicchi' di Città di Castello

Sport

Rimini

| 12:25 - 04 Aprile 2018

Il Rimini Calcio domenica torna in campo dopo la vittoria con l'Imolese e la sosta nella giornata di Pasqua. L'avversario è lo Sporting Trestina, formazione in lotta per evitare i playout. In considerazione dell'afflusso di pubblico, la gara si giocherà non allo stadio Lorenzo Casini, ma al Corrado Bernicchi di Città di Castello. Fischio d'inizio alle 15.