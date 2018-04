I dati della scuola, a Rimini si sceglie lo scientifico, oltre 4000 gli studenti universitari

Attualità

Rimini

| 11:54 - 04 Aprile 2018

La popolazione scolastica nell’anno scolastico 2017-18 in provincia di Rimini conta 48.935 studenti a fronte di una popolazione residente, nella fascia d’età 3-18 anni, di 50.146 unità. Sono i dati del report pubblicato dalla provincia e visionabile a questo link.

La provincia conta 38 Istituzioni scolastiche statali (a cui aggiungere un C.P.I.A. - Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti che porta il numero totale di Istituzioni statali a 39) e 90 scuole non statali. A loro volta le Istituzioni statali si articolano in 184 plessi, quindi la rete scolastica (dall’infanzia alla secondaria di II grado) si articola complessivamente su 274 plessi.

Sono funzionanti 1.872 classi (scuola primaria, secondaria di I e II grado) e 353 sezioni di scuola d’infanzia. Il sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia, nell’anno educativo 2017-18 ha un totale di n. 65 servizi e 2.214 posti, fra pubblici e privati autorizzati. In provincia di Rimini sono funzionanti 134 Scuole dell’infanzia alle quali risultano iscritti 8.482 bambini. Le scuole dell’infanzia sono presenti in tutti i comuni della Provincia tranne Casteldelci.

Nell’ottica della costituzione di un sistema integrato di educazione e istruzione da 0 a 6 anni - così come vorrebbe il D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 65 (attuativo della cosidetta “Buona scuola”) - va rilevato che invece solo in 15 su 25 comuni è presente almeno un servizio per la fascia 0-3 anni. Nella fascia 3-6 la rete delle scuole pubbliche e private assicura una copertura totale del fabbisogno, infatti nell’anno scolastico 2009-10 il numero dei bambini iscritti nelle Scuole dell’infanzia era pari al numero dei

bambini residenti in età 3-5 anni.

Tuttavia, nell’anno scolastico in corso il 6,2% dei bambini residenti in età 3-5 anni non frequenta una Scuola dell’infanzia.

Dall’anno scolastico 2009-10 ad oggi, sono diminuiti in modo significativo gli iscritti nelle Scuole gestite da Enti locali/Enti privati/F.I.S.M. mentre sono aumentati i bambini iscritti nelle Scuole statali. In queste ultime, 9 anni fa si iscriveva il 43,8% dei bambini mentre nell’anno scolastico in corso se ne è iscritto il 47,9%.

In provincia di Rimini sono funzionanti 90 plessi scolastici di scuola primaria nei quali risultano iscritti complessivamente 16.140 studenti, distribuiti in 779 classi. Nella scuola primaria le classi a tempo pieno sono 165 e rappresentano il 23,6% delle classi totali. Sono interessati 3.610 alunni pari al 24,8% degli alunni totali.

In provincia di Rimini sono funzionanti 30 Scuole secondarie di primo grado, distribuite su 18 dei 25 Comuni del territorio, alle quali risultano iscritti complessivamente 9.498 studenti, dei quali il 94,7% in quelle a gestione statale.

Il tempo prolungato interessa solo 6 classi (1,5% del totale) e 126 alunni (1,4% del totale).

In provincia di Rimini sono funzionanti 19 Scuole secondarie di secondo grado, distribuite su 6 dei 25 Comuni del territorio, alle quali risultano iscritti complessivamente 14.815 studenti, dei quali il 96,2% presso scuole statali. La percentuale più consistente di studenti sceglie un liceo (46%); quanto alla distribuzione all’interno dei singoli percorsi, si può notare che gli iscritti al liceo scientifico rappresentano ancora la quota maggioritaria (20,7%).

L’indirizzo tecnico per il settore economico rappresenta la seconda scelta degli iscritti (17,4%) e quello per il settore tecnologico la terza (13,9%). Interessante notare che Il 12,6% degli studenti si iscrive al professionale per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, indirizzo che negli ultimi anni ha registrato un significativo incremento.

In provincia di Rimini è attivo un C.P.I.A. - Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti operante nel segmento dell’istruzione di primo livello (conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione) e dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, destinati agli adulti

stranieri.

I corsi serali sono invece attivi in 5 Scuole secondarie di secondo grado ed interessano complessivamente 537 studenti.

L’offerta è di tipo professionale e rivolta principalmente agli ambiti alberghiero/ristorazione e industria/artigianato.

L’assolvimento del diritto/dovere all’istruzione e formazione per i ragazzi fino a 18 anni, è garantito anche attraverso il Sistema ordinamentale di Istruzione e Formazione Professionale (disciplinato dalla L.R. 5/2011).

Il Sistema in parola conta, nell’anno scolastico 2017-18, in totale 2.684 iscritti, dei quali 2.019 nell’ambito dell’istruzione secondaria di secondo grado (primo, secondo e terzo anno delle Scuole statali / studenti già conteggiati nel totale degli iscritti riportato nelle pagine precedenti) e 665 nell’ambito della formazione professionale (secondo, terzo anno e quarto anno sperimentale c/o Enti di Formazione accreditati).

Gli studenti iscritti all’università nel Campus di Rimini nell’anno accademico 2016/2017 erano 4.721 di cui 960 nuovi immatricolati.

I residenti in provincia di Rimini iscritti all’università italiana nell’anno accademico 2016/2017 erano 7.229 di cui 1.382 nuovi immatricolati.