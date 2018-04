Consigli e strategie per affrontare le gare, serata a Riccione per gli atleti del triathlon

Sport

Venerdì 6 aprile alle ore 20.45 nella Sala al piano terra del Palazzo del Turismo di Riccione, TriathlOn Acdemy dedica una serata a tutti i triatleti e agli appassionati di sport di endurance (ciclismo, running, trail e nuoto), per offrire consigli utili e strategie su come gestire al meglio allenamento, nutrizione e stress nel mese che precede una gara.

L’appuntamento, aperto gratuitamente al pubblico, è un omaggio che i coach della prima Accademia del Triathlon in Italia rivolgono alla I^ edizione della gara di triathlon Challenge Riccione, che si terrà esattamente a un mese di distanza (5-6 maggio a Riccione).

Interverranno Francesco Aluigi, Tecnico e Consigliere regionale della Federazione Italiana Triathlon, Isabella Tontini, dietista sportiva e Lucia Dionigi, mental coach esperta in PNL.

TriathlOn Academy opera a Riccione, Rimini e Pesaro, fornendo consulenza a triatleti esperti o neofiti iscritti a ogni squadra, di ogni età e livello di preparazione.

Collabora con squadre, atleti e campioni professionisti nella creazione e gestione di Training Camp, come l’ultimo organizzato in Toscana con Giulio Molinari, già campione del Challenge Rimini, campione europeo di triathlon medio e uno dei più forti Ironman al mondo.

A partire dalla stagione primaverile, attiverà anche servizi di organizzazione Camp, allenamento personalizzato per atleti di endurance in vacanza e guide per ciclisti.