Due appuntamenti in una serata al Multiplex e al Cinepalace: cast e regista presentano ‘Lovers’

Eventi

Rimini

| 11:01 - 04 Aprile 2018

Ancora due appuntamenti in una serata, continuano con successo le serate con ospiti registi e attori promosse da Giometti Eventi. Ad incontrare il pubblico venerdì 6 aprile al Multiplex “Le Befane” e al Cinepalace di Riccione il regista Matteo Vicino accompagnato dagli attori Primo Reggiani e Margherita Mannino a presentare Lovers la pellicola che vede anche la partecipazione di Ivano Marescotti. Il doppio appuntamento sarà alle 20.15 al Multiplex Le Befane di Rimini e alle 21 al Cinepalace di Riccione. In ambedue gli appuntamenti regista e cast presenteranno il film in sala.



Lovers è il film italiano indipendente che ha vinto più premi fuori dall’Italia nell’ultimo anno e mezzo. E un gioioso, intelligente e sensuale rompicapo pop in cui due coppie di attori (Primo Reggiani, Luca Nucera, Antonietta Bello, Margherita Mannino), più il quinto sornione incomodo (Marescotti), si scambiano continuamente i ruoli per quattro microstorie parallele e simmetriche che compongono il tessuto unitario del film.



Interamente ambientato a Bologna, Lovers è “un cerchio concentrico di vite che si ripete all’infinito” mescolando di continuo sentimento e gelosia, modelli sociali da emulare e narcisismo individuale da perseguire, arrivismo professionale ed etica che va a rotoli. Tutto inizia da una piccola e antica libreria che la giovane proprietaria difende dalle grinfie di un ricchissimo manager, e lì si torna dopo aver affrontato pure un velleitario dj finito a fare lo scrittore di grandissimo successo grazie alle qualità di un frustrato ghostwriter. “Dai libri nasciamo tutti”, afferma la protagonista Giulia (Margherita Mannino) nel quarto blocco di Lovers. “Per essere medico, giudice, avvocato, per costruire un ponte, una favola, una storia d’amore serve un libro”.



Per info e prenotazioni: www.giometticinema.com