Alcol, canti e mezzi nudi: feste universitari inglesi. Residenti di Marebello e Rivazzurra esasperati

Attualità

Rimini

| 09:56 - 04 Aprile 2018

Centinaia di studenti universitari inglesi mettono a soqquadro la zona di Marebello e Rivazzurra. Le feste e i bagordi tengono svegli i residenti del quartiere. Sono i protagonisti delle tradizionali vacanze degli studenti sportivi inglesi. Un evento che si è trasformato in un incubo per i riminesi che abitano in quella zona. I tanti giovani hanno invaso il lungomare e le vie vicine, con canti e grida. Una festa "open air" con centinaia di studenti dall'alticcio all'ubriaco, con la voglia di divertirsi senza pensieri. Non solo una tradizione goliardica e turistica ma anche una fonte di disagio per i residenti. "Siamo esasperati" dicono "Tutti gli anni la stessa storia. Noi la mattina dobbiamo andare a lavorare, abbiamo bambini piccoli che non dormono. Da oggi in poi saremo in balia di un'orda di barbari" è l'accorato sfogo di un nostro lettore.