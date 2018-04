FOTO: auto sbanda e finisce ruote all'aria, incidente spettacolare in via Orsoleto a Rimini

Cronaca

Rimini

| 09:18 - 04 Aprile 2018

Un volo fortunatamente senza conseguenze gravi per la persona alla guida dell'auto. E' successo in via Orsoleto nei pressi di Rimini Nord nel primo pomeriggio di martedì. La Panda, guidata da una donna, ha sbandato e si è letteralmente ribaltata rimanendo in equilibrio su un fosso. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale e personale del 118. La donna che guidava l'auto è stata portata in ospedale a Rimini per accertamenti. La strada è rimasta chiusa al traffico per la messa in sicurezza della vettura.