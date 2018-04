Il Paganello va all’Università, incontro a Rimini sui successi dell’ultimate frisbee con la nazionale Under 24

Attualità

Rimini

| 07:59 - 04 Aprile 2018

Rimini non fa in tempo ad archiviare il Paganello, il torneo internazionale di frisbee che da ventotto anni movimenta le spiagge durante il weekend di Pasqua, che si trova a tu per tu con la nazionale italiana maschile di ultimate frisbee under 24, laureatasi vicecampione del mondo dietro ai fortissimi Stati Uniti. È dedicato infatti alla nostra nazionale – e all’impresa realizzata lo scorso gennaio a Perth, in Australia – il terzo appuntamento della rassegna “I Giovedì del QuVi”, organizzata dal Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita di Rimini.

“Frisbee d’argento. Storia di un sogno targato Unibo. A Rimini”: questo il titolo dell’incontro, che si terrà Giovedì 5 aprile, alle ore 15:30, presso la sede del Dipartimento, in Corso d’Augusto 237 a Rimini. Un titolo, una manciata di parole per confermare che non poteva esserci location migliore, per questo evento, della città che ha dato i natali al Paganello, appuntamento considerato imperdibile da tutti gli appassionati del colorato dischetto volante.

Dopo il breve saluto delle autorità, introdurrà l’incontro il Prof. Andrea Ceciliani, Coordinatore del Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive e promotore dell’iniziativa. Quindi sarà il turno di Eugenio Festa, avvocato riminese, Tecnico Federale e Coach di Ultimate Frisbee, oltre che storico componente dello Staff del Paganello. A seguire, Rocco Di Michele, Ricercatore UniBo, si soffermerà su alcuni aspetti tecnici (performance e allenamento) del frisbee. Dopo di lui, a parlare sarà Davide Morri, tutor didattico, Responsabile tecnico Ultimate Frisbee C.U.S. Bologna, Tecnico federale e allenatore della Nazionale Italiana under 24. Non tutti sanno, infatti, che la nazionale vicecampione a Perth è una squadra a trazione Alma Mater: dei 24 ragazzi che hanno conquistato l’argento mondiale, ben 17 sono studenti dell’Università di Bologna, di cui 15 in arrivo da squadre del CUS (Centro Universitario Sportivo) Bologna. E saranno proprio gli atleti della nazionale, attesi in folta rappresentanza, a prendere la parola subito dopo il loro allenatore Morri: racconteranno aneddoti relativi alla loro memorabile esperienza australiana e parleranno della loro passione per uno sport che resta fra i più amati e praticati nelle spiagge di tutto il mondo.

Un pomeriggio per parlare di sport, dunque, ma anche di sabbia sotto i piedi, sale sulla pelle, musica, feste alla luce del tramonto, nuove amicizie e tutto ciò che i giovani di ogni età associano inevitabilmente al famigerato gioco con il dischetto volante. A Rimini, come in qualsiasi altra spiaggia del mondo.