Calcio, Rimini: al via le prenotazione per il pullman per Citta’ di Castello

Sport

Rimini

| 15:52 - 03 Aprile 2018

Dopo il positivo riscontro fatto registrare al debutto, in occasione del trasferta di Budrio, prosegue l’iniziativa lanciata da Giorgio Grassi volta a dare a quanti più supporter biancorossi possibili l’opportunità di stare vicini alla squadra in questo decisivo finale di stagione.

Per la sfida che si giocherà domenica a Città di Castello, sul campo del Trestina (fischio d’inizio ore 15), il Rimini F. C. organizza pullman gratuiti a seguito dei biancorossi. Tutti gli interessati possono prenotarsi contattando Alfredo al numero 347.8836166.

Domenica la partenza avverrà da piazzale del Popolo alle ore 12.