Il Sindaco Andrea Gnassi incontra Guido Cerboni, ambasciatore d'Italia nella Repubblica di San Marino

Attualità

Rimini

03 Aprile 2018

ll sindaco di Rimini Andrea Gnassi ha ricevuto martedì mattina l'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica di San Marino, Guido Cerboni, che ricopre l'incarico dal settembre 2017. Durante l'incontro, avvenuto nella residenza comunale, il Sindaco Gnassi ha sottolineato l'opportunità, “di poter strutturare incontri trilaterali tra Governo Italiano, della Repubblica di San Marino e territorio riminese. Sono diversi i temi -come la viabilità, i trasporti, il turismo, la salvaguardia ambientale, la cultura- che legano l’Italia, e Rimini, alla Repubblica di San Marino. Argomenti fondamentali per le rispettive comunità in un’area territorialmente omogenea. Nell’ambito delle relazioni esistenti, e di un rapporto che è convenienza comune consolidare, credo che il ‘gioco di squadra’ rechi vantaggi per il territorio nel suo complesso”.

Guido Cerboni si laurea in Scienze Politiche a Firenze ed entra alla Farnesina nel 1983, iniziando il suo percorso professionale presso la Segreteria Generale.

La sua carriera all'estero inizia nel 1985 all'Ambasciata ad Amman e prosegue a Belgrado dove si trasferisce nel 1989. Di rientro alla Farnesina nel 1993, assume presso la Segreteria Generale e nel 1997 viene assegnato ad Atene con funzioni di Primo Consigliere per gli Affari Economici e Commerciali.

Nel 2001 è destinato all'Ambasciata a Londra. Nuovamente a Roma nel 2005, presta servizio presso la Direzione Generale per i Paesi dell'Europa e si occupa principalmente di Europa centro-settentrionale e di Malta. Nel 2013 è nominato Ambasciatore d'Italia a Cipro.