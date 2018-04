Onelio Banchetti per i prossimi 5 anni alla guida di Federpreziosi della provincia di Rimini

Attualità

Rimini

| 13:55 - 03 Aprile 2018

Federpreziosi – Confcommercio della provincia di Rimini ha ufficializzato il suo nuovo direttivo, l’assemblea dei soci provinciali della Federazione Nazionale delle Imprese Orafe Gioielliere Argentiere ed Orologiaie ha confermato il mandato per i prossimi 5 anni al presidente in carica Onelio Banchetti, eleggendo nel consiglio Claudio Bertozzi, Probo Burnazzi, Stefano Moretti, Omar Tamburini e Giuseppe Viscuso.

“Il gruppo di Federpreziosi provinciale si è consolidato – spiega il presidente Banchetti – ed è pronto a continuare la strada delle iniziative già intraprese nel primo mandato, in primis per la sicurezza. Un altro punto su cui lavoreremo è quello legato alla qualità del prodotto, tutelando così non solo la professionalità dei negozi specializzati, ma anche i clienti. Orafi e gioiellieri sono infatti un baluardo a tutela dei consumatori, che tramite la professionalità possono avere la certezza di acquistare i prodotti senza amare sorprese. Al legislatore chiederemo dunque norme più stringenti e controlli sul rispetto della qualità, soprattutto online e nella grande distribuzione”.

“Sono particolarmente felice del rinnovo del mandato ad Onelio Banchetti come presidente di Federpreziosi sul nostro territorio – sottolinea il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino -, apprezzato per la grande disponibilità e la continua ricerca di soluzioni per i problemi di un settore delicato e sempre sotto pressione come quello di cui si occupa. A tutta la squadra di Federpreziosi auguro buon lavoro”.