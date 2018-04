Gessica Notaro battezza 'Luna', cucciolo di deflino nato a Zoomarine

Attualità

Rimini

| 13:44 - 03 Aprile 2018

E' stato battezzato con il nome Luna il giorno di Pasqua, si tratta di cucciolo di delfino nato nel parco acquatico Zoomarine. Il nome e' stato scelto da oltre 20 mila persone con un concorso sul web. Gessica Notaro e Milena Miconi le madrine del battesimo. Zoomarine, il parco marino piu' grande in Italia collocato alle porte di Roma, ha dedicato la due giorni di Pasqua e Pasquetta a celebrare la cucciola di delfino nata di recente, un evento di notevole importanza per biologi ed esperti di mammiferi marini che ha catalizzato l'attenzione di tutto lo staff di Zoomarine. A battezzare il piccolo delfino due madrine volute da Renato Lenzi, amministratore delegato di Zoomarine: la riminese Gessica Notaro - nota alle cronache per la brutale aggressione subita lo scorso anno dall'ex fidanzato Edson Tavares che l'ha sfregiata gettandole in viso dell'acido, una donna forte e coraggiosa, impegnata anche in tv nel programma Rai Ballando con le stelle, da tempo esperta addestratrice di mammiferi marini (in particolare delfini e leoni marini) - e l'attrice e testimonial di battaglie a favore della ricerca medica Milena Miconi. Una Pasqua speciale quindi, tutta dedicata ai delfini di Zoomarine, 8 splendidi esemplari presenti nel Parco.