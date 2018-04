Al Rimini Park Rock il 5 luglio Caparezza in concerto per il suo ‘Prisoner 709 tour’

Eventi

| 13:39 - 03 Aprile 2018

Dopo il successo dei concerti nei palasport tra novembre e gennaio, Caparezza ha annunciato la versione estiva del suo "Prisoner 709 tour", che lo vedrà impegnato dal prossimo 27 giugno e sarà Rimini Park Rock il prossimo 5 luglio: il rapper di Molfetta ha fatto registrare 20 “sold out” nei palazzetti, percorrendo più di 9.000 KM sul furgone da Nord a Sud dello stivale, ha venduto più di 125.000 biglietti ed è indubbiamente l’artista dell’anno. Grazie al suo ultimo album “Prisoner 709” (Disco d’Oro) e ai suoi singoli è rimasto nelle “hot airplay” radio italiane: il risultato è che Caparezza è l’artista italiano dell’anno ed è pronto a tornare a saltare sui palchi in una tranche estiva di oltre 20 date in tutto il Paese. Appuntamento quindi a RIMINI PARK ROCK – PARK OVEST RIMINI FIERA. Biglietti in vendita su www.ticketone.it Posto unico € 25,00 + diritti di prevendita (Ingresso gratuito sotto i 12 anni).