Rimini, via Bastioni riaperta al traffico dopo i lavori del camminamento pedonale Tiberio 4

Attualità

Rimini

| 12:17 - 03 Aprile 2018

Dopo l’apertura al pubblico del nuovo camminamento sospeso del progetto Tiberio 4, mercoledì sarà riaperta alla circolazione delle auto via Bastioni settentrionali. Il tratto – dal ponte di Tiberio fino a via Cavalieri – è stato chiuso al traffico nei mesi scorsi per consentire i lavori di realizzazione del camminamento pedonale, consegnato alla città sabato scorso. L’intervento fa parte del progetto “Tiberio” ed è stato finanziato parzialmente dalla Regione nell’ambito degli interventi del Por –Fesr 2014 – 2020.