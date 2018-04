Rimini, nuova sede del centro per l'impiego, iniziati i lavori a Palazzo Palloni

Attualità

Rimini

| 11:37 - 03 Aprile 2018

Sono iniziati martedì mattina i lavori di manutenzione e sistemazione a Palazzo Palloni, individuata come prossima sede del centro per l’impiego di Rimini. La nuova collocazione del Centro, attualmente attivo in piazzale Bornaccini, è una delle azioni inserite nell’ambito del “patto per la sicurezza” sottoscritto dal Ministero dell’Interno, dal Prefetto e dai sindaci della provincia. Questa mattina la ditta incaricata, la Cocer di Rimini, ha avviato la prima fase dei lavori nello stabile di Corso d’Augusto, che prevede demolizioni, ripristini interni e opere edili, per un importo complessivo di poco meno di 40mila euro. Nel frattempo è in fase di perfezionamento il progetto complessivo per la parte edile e impiantistica e la procedura di gara per l’individuazione della ditta che completerà i lavori.