Riccione Gym Stars, parata di stelle della ginnastica al Play Hall

Sport

Riccione

| 08:30 - 03 Aprile 2018

Ginnasti di tutte le età protagonisti sabato 31 marzo a Riccione al Galà 2018 Riccione Gym Stars. Il Play Hall della Perla Verde ha ospitato campioni ed esibizioni di ginnastica artistica, ritmica, acrobatica, aerobica. Organizzato dalla società Ginnastica Riccione della Federazione Ginnastica d'Italia, l'evento ha registrato il tutto esaurito con il Play Hall pieno di spettatori. In apertura tutti gli atleti riccionesi, agonisti e non, si sono esibiti in una coreografia eseguita attorno ad un moscone di salvataggio. Sono poi proseguite le esibizioni degli ospiti: la campionessa italiana Elisa Meneghini; i campioni Paolo Principi e Paolo Ottavi che si sono esibiti con alcuni atleti riccionesi; la squadra Ritmica di Fabriano; i campioni del mondo di ginnastica aerobica Michela Castoldi e Davide Donati; Lorenzo Martino e Rebecca Sirca, campioni di ginnastica acrobatica. Testimonial della serata la campionessa del mondo e atleta olimpionica Vanessa Ferrari.

Presenti tra gli spettatori anche il Sindaco Renata Tosi e tutta la giunta al completo. Durante la serata è stato anche annunciato che i Campionati Italiani Nazionali Assoluti di Ginnastica Artistica si terranno proprio a Riccione al Play Hall il 7 e l'8 luglio.