Due mutui per l'Rsa, costi in più per i cittadini senza miglioramento dei servizi: i dubbi sull'Unione Valconca

| 18:25 - 02 Aprile 2018

Il Sindaco di Montefiore Conca, Vallì Cipriani, chiede chiarezza sul futuro dell'Unione Valconca, dopo aver presentato diverse interrogazioni che al momento non hanno avuto risposta. In particolare, nel mirino del primo cittadino di Montefiore Conca, è entrata la gestione dell'Rsa, che è costato un mutuo di un milione e mezzo di euro, ma un secondo mutuo sarebbe necessario per riparare i danni di un edificio con appena 10 anni di vita, senza dimenticare che sui comuni della Valconca grava anche il costo dell'affitto. In generale, lamenta il Sindaco Cipriani, l'unione non ha portato benefici alla cittadinanza, ma solo costi, senza miglioramento dei servizi.







Mercoledì 28 marzo, durante il Consiglio dell'Unione, è stato approvato il bilancio 2018 con un solo voto di scarto. Scrive il Sindaco: "un consenso risicato che mostra tutti i malumori interni, un voto che esprime il malcontento di questa gestione fantasma, dove i riferimenti non esistono ed il futuro é pieno di ombre". Un allarme sui costi dell'Unione Valconca che ha attirato l'attenzione anche di altre forze politiche: circa un anno fa Chiara Mancini, segretario di Rifondazione Comunista, scriveva sul Corriere di Romagna, a conferma di quanto sostiene da anni il Sindaco di Montefiore:" Siamo al disastro: più sprechi e meno democrazia" e continuava con l'affermare che nelle Unioni "Albergano immobilismo, sprechi, inefficienza ed inciuci tra partiti al potere".