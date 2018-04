FOTO: il Milan si aggiudica il torneo Pecci, battuto il Parma ai rigori

Sport

Bellaria Igea Marina

| 16:18 - 02 Aprile 2018

Il Milan fa il bis e si aggiudica l'edizione 2018 del trofeo Pecci, competizione di calcio giovanile disputatasi allo stadio Nanni di Bellaria Igea Marina. In finale i rossoneri hanno superato il Parma ai rigori 4-2, dopo che la gara era finita in partità. Decisive le due parate del portiere rossonero Di Chiara, mentre i tiratori della squadra di Stefano Nava non hanno sbagliato dagli undici metri.





Parma - Milan 1-1 (d.c.d.r. 3-5)

Reti: 18' Turra (P), 60' Incorvaia (M)





Parma: Isella, Bandaogo, Gandelli, Di Marcello, Perez Berru, Torri, Amadei, leoni, Turra, Foresta, Beduschi (Piga, Bertolotti, Del Grosso, Brignoli, Vona, Orsi, Cavalca, Relli, Cautiero; allenatore: Saltori).





Milan: Di Chiara, Marrone, Anane, Anut, Camara, Bozzolan, Galli, Moneli, Foglio, Boni Aye, Incorvaia (Bartoccioni, Malanga, Aceti, Di Palma, Nori, Pluvio, Previtali, Cifuentes; allenatore: Nava).





Arbitro: Balzano di Rimini (assistenti Luciani e Catte di Rimini).

Sequenza rigori: Foglio (gol), Cavalca (gol), Incorvaia (gol), Torri (parato), Boni Aye (gol), Vona (gol), Camara (gol), Perez Berru (parato).