In giro per il centro storico di Rimini ubriaco e con un coltello da caccia, denunciato

| 13:45 - 02 Aprile 2018

Nel corso dei controlli operati nel weekend di Pasqua, i Carabinieri di Rimini hanno fermato e identificato un 33enne rumeno. L'uomo, ubriaco fradicio, girava per il entro storico di Rimini. Con sé aveva un coltello da caccia con lama lunga 18 cm: è stato così denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.







