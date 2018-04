Rimini, notato mentre si aggira sospetto tra le auto in sosta. Tunisino denunciato: aveva con sé telefono rubato

Cronaca

Rimini

| 13:12 - 02 Aprile 2018

Nella serata di Pasqua, la Polizia ha monitorato anche i locali del centro storico di Rimini, 'presi d'assalto' da tante persone. Gli agenti, nella notte tra il 1 e il 2 aprile, hanno notato e fermato due nordafricani, che si aggiravano con fare sospetto tra le auto in sosta. Uno dei due, un 35enne tunisino, è stato portato in Questura perché sprovvisto di documenti. Con sé aveva uno smartphone sprovvisto di sim, risultato poi rubato. Il 35enne è stato così denunciato per per ricettazione.