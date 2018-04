Pasquetta con il sole, Rimini 'presa d'assalto' dai visitatori: forte traffico, tamponamento sulla via Flaminia

Cronaca

Rimini

| 12:51 - 02 Aprile 2018

Traffico intenso nel lunedì di pasquetta a Rimini, complice anche il bel tempo che ha spinto in tanti a passare la giornata in Riviera. Forti rallenamenti alla viabilità sono segnalati anzitutto sulla via Flaminia di Rimini, all'incrocio con le vie Carlo Alberto della Chiesa e la via Fada. Tutto è nato da un incidente stradale avvenuto intorno alle 12 proprio sulla via Flaminia, nei pressi della rotatoria, con una Fiat Punto guidata da una 35enne che ha tamponato uno scooter, condotta da un'altra donna. Fortunatamente non si è registrato alcun ferito. Alle 13 circa del lunedì di Pasquetta sono segnalati altri rallentamenti sulla via Circonvallazione Nuova, ma soprattutto sull'A-14: code alle uscite di Rimini Sud, Cattolica e Riccione.