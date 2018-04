Incendio nella discoteca, rischio esplosione bombola di gas: fiamme si propagano fino al tetto

Cronaca

Misano Adriatico

| 09:59 - 02 Aprile 2018

Un grosso incendio, incerta la natura dolosa o meno, è scoppiato intorno alle 23.20 della domenica di Pasqua in via Litoranea Nord, a Misano Adriatico. Le fiamme si sono propagate dall'interno di una discoteca fino al tetto, provocando danni agli arredi e al materiale elettrico delle consolle dei dj. La prima ad intervenire è stata una squadra dalla stazione di Cattolica che è salita sul tetto e ha spento le fiamme che hanno attechito a parti in legno e alle tende. Nel contempo squadre da Rimini hanno aperto il portone e messo al sicuro l'interno, portando via una bombola di gpl piena, vicina al punto del presunto innesco dell'incendio. La bombola era attaccata a una stufa e a un 'fungo'. Una seconda bombola, non toccata dalle fiamme, si trovava sul tetto. Il locale ha subito pochi danni all'esterno ed è parzialmente utilizzabile; nei giorni scorsi erano stati effettuati interventi di manutenzione. Sul posto oltre a 13 vigili del Fuoco, intervenuti con tre mezzi, anche i Carabinieri di Misano. Le operazioni si sono concluse dopo due ore circa.