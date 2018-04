Santarcangelo Calcio, la 'resurrezione' di Pasqua: Zeman protagonista con il 4-3-3

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 08:30 - 02 Aprile 2018

Il Santarcangelo rinasce proprio a cavallo della Pasqua, con i tre punti del Romeo Menti che arrivano dopo un ciclo di 7 partite senza vittorie. Superando 2-1 il Vicenza, il Santarcangelo ha agganciato il Gubbio a quota 29 punti, lasciandosi alle spalle il Fano a -1 e il Vicenza a -2, uscendo finalmente dalla zona playout. Zeman è riuscito a esordire con il massimo dei risultati, con un 4-3-3 (marchio della casa Zeman) meno spregiudicato e pronto a diventare in fase di ripiego un 4-5-1. Troppi invece i cambi di modulo, tra una partita e l'altra, nella precedente gestione Cavasin, con giocatori impiegati in più ruoli (Lesjak ha fatto spesso la spola tra difesa e centrocampo, calando vistosamente nel rendimento), fatto che ha tolto certezze a una squadra chiamata a risollevarsi dalle sabbie mobili della bassa classifica. Zeman ha schierato davanti Capellini, Piccioni e Bussaglia, tre dei giocatori più positivi di questa stagione, rispolverando a centrocampo Obeng e poi Dhamo, subentrato proprio all'esperto centrocampista. Il giovane centrocampista scuola Cesena potrebbe ritargliarsi un ruolo in pianta stabile, per le sue capacità di inserimento. Zeman dovrà risolvere anche l' "enigma" Semedo: finora lontano da buoni standard di gioco e in difficoltà anche per i cambi di ruolo, l'esterno mancino portoghese potrebbe esaltarsi nel ruolo di attaccante destro del tridente, con Capellini arretrato nel terzetto di centrocampo.