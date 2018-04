San Marino Calcio vede i playoff, ma nel prossimo turno attenzione all'ex Rimini Pera

Sport

Repubblica San Marino

| 08:09 - 02 Aprile 2018

Un gol di Nappello (foto) ha lanciato il San Marino nel turno del giovedì pre-pasquale, una vittoria di peso per 1-0 in casa contro il Castelfidardo, rivale nella corsa playoff. I titani hanno così effettuato il sorpasso sugli avversari, agguantando il quinto posto (ultimo valevole per i playoff) a quota 45 punti, con la Vastese a +2 e l'Avezzano a +6, mentre sono ovviamente irraggiungibili le duellanti Vis Pesaro (63 punti) e Matelica (65 punti). Il San Marino non vinceva in casa dal 13 novembre scorso, contro la Recanatese, prossimo avversario nella sfida dell'8 aprile. Davanti al pubblico amico a quella vittoria erano seguiti 2 pareggi e 5 sconfitte che avevano di fatto estromesso i ragazzi di Medri dai playoff. Rendimento ben diverso in trasferta, dove i Titani hanno totalizzato 9 risultati utili consecutivi, 7 vittorie e 2 pareggi. Sul campo della Recanatese l'obiettivo è fare 'la decina', ma attenzione a Manuel Pera: l'attaccante, protagonista tre anni fa della promozione del Rimini in Lega Pro, insegue il titolo di capocannoniere. Ha segnato 17 reti (una in meno di Magrassi del Matelica) e nel turno pre Pasqua ha deciso con una doppietta la gara con l'Aquila Calcio.