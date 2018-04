Il Rimini Calcio vede la serie C, i festeggiamenti possibili già nel prossimo turno

Sport

07:55 - 02 Aprile 2018

Grazie alla splendida vittoria con l'Imolese, il Rimini vede il traguardo della Serie C. I biancorossi hanno infatti 10 punti di vantaggio, a cinque gare dal termine, sulla formazione rossoblu, l'unica con la Sangiovannese ad aver rifilato una sconfitta in stagione ai ragazzi del patron Grassi. Domenica prossima il Rimini affronterà la trasferta sul campo del Trestina, l'Imolese giocherà in casa con il Castelveltro: sono due formazioni invischiate in pieno nella lotta playout, il Trestina con tre punti di vantaggio. Il Rimini lo scorso anno festeggiò in casa del Corticella, ora potrebbe farlo nuovamente lontano dal Romeo Neri, con cinque turni in anticipo, grazie a una vittoria e una sconfitta in cntemporanea dell'Imolese. Più probabile però che lo champagne venga tirato fuori dal frigo domenica 15 aprile, davanti al pubblico di casa, nel derby con il Romagna Centro.