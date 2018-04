Nuvola di gas su San Giovanni in Marignano, intervengono i pompieri: scoperte la cause

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 07:38 - 02 Aprile 2018

Nella domenica di Pasqua, intorno a metà mattina, è scattata l'allerta a San Giovanni in Marignano, quando alcuni cittadini hanno notato una "nuvola" di gas in cielo, nella zona artigianale. E' scattato subito l'allarme e la relativa segnalazione al centralino dei Vigili del Fuoco, intervenuti con il personale del Nucleo Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico). Il sopralluogo ha subito permesso di accertare le cause: il fenomeno è stato provocato dalla perdita di ossigeno liquido all'interno di un silos in un'azienda. I Vigili del Fuoco hanno sistemato il silos e la situazione è tornata alla normalità, senza che sia sia registrato alcun pericolo.