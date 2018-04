Bellaria, l'ultimo saluto a Daniele Magnani il lunedì di Pasqua: morto in tragico incidente sul lavoro

Attualità

| 07:52 - 01 Aprile 2018

La sua morte improvvisa ha sconvolto tutta la città di Bellaria Igea-Marina e anche la tifoseria del Cesena Calcio, squadra della quale 'Gagio' era tifosissimo. Daniele Magnani, 40enne di Bellaria-Igea Marina, è scomparso in un incidente sul lavoro martedì 27 marzo. Stava lavorando al poligono di tiro al 14/mo Battaglione Carabinieri di Vibo Valentia, durante un'attività di manutenzione e ammodernamento, quando per una tragica fatalità si è tagliato l'arteria femorale con la motosega. Vani i soccorsi e il ricovero in ospedale. Il funerale sarà celebrato lunedì 2 aprile alle 15, alla chiesa "Nostra Signora del Sacro Cuore" di Igea Marina.



