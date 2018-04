Riccione, Pd accusa: edicolante dà un frutto a un giovane di colore, vigile lo attacca. 'Assessore Raffelli si dimetta'

Attualità

Riccione

| 07:42 - 01 Aprile 2018

La sezione riccionese del Pd chiede le dimissioni di Elena Raffaelli, Assessore alla Polizia Municipale, eletta in Parlamento, accusata di non poter svolgere contemporaneamente i due compiti politici, nonché la sua attività di imprenditrice balenare. Il Pd lamenta il comportamento di uno degli agenti della Polizia Municipale, reo, racconta il Pd nella nota, di aver attaccato verbalmente un'edicolante di viale Ceccarini per aver offerto un frutto a un giovane di colore. Per il Pd questo atto è un segnale che "il fiero corpo di Polizia Municipale, dimostratosi negli anni sempre attento e pronto ad ogni evenienza e a cui non manchiamo di mandare i nostri rispetti, sta smantellandosi sotto la mancanza di coordinazione a cui dovrebbe essere preposto proprio la signora Raffaelli".Scrive il Pd nella nota, riferendosi alla neo deputata eletta con la Lega Nord: "Prima dimostrandosi una cristiana senza spirito, poi una amministratrice pessima, danneggiando un inerme giovane e attaccando una imprenditrice riccionese, tramite il distintivo di una testa calda al servizio del corpo di polizia municipale". Chiosa finale con richiesta di dimissioni: "Pertanto, viste le premesse, l’incapacità, la sovrabbondanza di impegni, chiediamo le dimissioni dell’assessore Raffaelli con effetto immediato. E lo facciamo a nome della città e della comunità intera, per garantire il regolare svolgimento delle funzioni di sicurezza e di presidio".