Santarcangelo Calcio, nell'uovo di Pasqua c'è la vittoria: Zeman ok, Vicenza battuto 2-1

| 18:25 - 31 Marzo 2018

Zeman jr. esordisce sulla panchina del Santarcangelo con i tre punti. I clementini espugnano in rimonta il Romeo Menti, battendo 2-1 il Vicenza. Sono i biancorossi a passare in vantaggio al 23' con Giacomelli che serve Comi, la conclusione di controbalzo mancino non dà scampo a Bastianoni. Per l'attaccante ex giovanili Torino e Milan è l'ottava rete stagionale. Il Santarcangelo pareggia al 49' con una conclusione di controbalzo di Di Santantonio che si infila alla destra dell'incolpevole Valentini. Al 78' sale al proscenio Bastianoni, che toglie dall'incrocio dei pali il colpo di testa del possibile 2-1 di Malomo, servito da De Giorgio. Due minuti dopo Bussaglia semina il panico nella difesa avversaria, dopo una prima respinta della difesa arriva il diagonale vincente di Piccioni.



Vicenza - Santarcangelo 1-2

Reti: 23' Comi (V), 49' Di Santantonio (S), 80' Piccioni (S)





Vicenza (3-5-2): Valentini - Malomo Milesi Crescenzi - Bianchi (66' Ferrari) Giorno (53' Alimi) Tassi (82' Giusti) De Giorgio Jakimovski (54' Giraudo) - Comi Giacomelli (82' Bangu).

In panchina: Fortunato, Costa; Magri, Ferchichi, Salifu, Lucca.

Allenatore: Lerda.





Santarcangelo (4-3-3): Bastianoni - Toninelli Lesjak Briganti Sirignano - Obeng (67' Dhamo) Di Santantonio Dalla Bona - Capellini (90' Moroni) Piccioni (85' Maini) Bussaglia (90' Spoljaric).

In panchina: Moscatelli, Iglio; Bondioli, Maloku, Broli; Soumahin, Vegh; Tommasone.

Allenatore: Zeman.





Arbitro: Massimi di Termoli.

Ammoniti: Obeng, De Giorgio, Capellini.

Espulso: nessuno.