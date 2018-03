Sap Rimini dona giochi e uova di Pasqua ai bimbi delle mamme vittime di maltrattamenti

Attualità

Rimini

| 18:11 - 31 Marzo 2018

Uova di cioccolato e giochi per i bambini di Casa Sant’Anna, una struttura di Rimini

che accoglie donne con maternità difficile o vittime di maltrattamento. A donare le uova pasquali ed i giocattoli, una rappresentanza, tutta femminile, del SAP, il Vice Segretario Anna Bisulli e il Consigliere Meri Palazzolo, unitamente alle volontarie della Struttura, che hanno incontrato alcuni piccoli ospiti della struttura ed ascoltato le loro esigenze dalle volontarie.



Il SAP ringrazia dell’opportunità il personale di Casa Sant’Anna augurandosi che

questa collaborazione diventi una piacevole tradizione. La Segreteria Provinciale SAP, coglie l’occasione per formulare a tutti i migliori auguri di una serena Pasqua, ricordando tutti i colleghi che in questi giorni di festa sono chiamati a lavorare per garantire a tutti noi di passare le festività in tranquillità.