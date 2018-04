Pasqua di solidarietà, tanti doni per i bimbi dell'ospedale Infermi di Rimini

Attualità

Rimini

| 07:18 - 01 Aprile 2018

In occasione delle Festività Pasquali sono state numerose le associazioni e i soggetti che hanno effettuato iniziative per allietare i piccoli pazienti della Pediatria, dell’Oncoematologia pediatrica e della Chirurgia pediatrica, ricoverati o in day hospital presso l’ospedale Infermi di Rimini. Nello specifico si è trattato della Rimini Calcio, dello Ior, dell’Associazione Tutela Presepiale e anche di un gruppo di infermieri di sala operatoria. Tutti hanno portato uova di Pasqua e piccoli doni e grazie alla loro presenza i piccini hanno potuto trascorrere momenti più sereni e spensierati. Alcune settimane fa, invece, l’Aps “Riccione Scuola 5.0”, composta di genitori di vari circoli didattici e plessi di Riccione, hanno portato una fornitura di giocattoli per i bimbi dell’Oncoematologia Pediatrica, sempre dell’Infermi. A tutti loro, così come ai Dottor Clown, che a loro volta sono stati presenti “in corsia” nelle festività pasquali, così come in tanti giorni festivi, i sentiti ringraziamenti della Direzione Ospedaliera e della Direzione Aziendale.



In foto la donazione da parte dell’Associazione Tutela Presepiale.