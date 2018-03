Cattolica, aumenta la retta della mensa scolastica: la protesta dei genitori, chiesto incontro al Sindaco

Attualità

Cattolica

| 12:46 - 31 Marzo 2018

L'associazione "Cattolica per la Scuola", associazione di cittadini e genitori a difesa della scuola pubblica, attacca il Sindaco della 'Regina' Gennari per l'aumento del costo di 20 centesimi del pasto in mensa per gli alunni della scuola primaria, come annunciato nel consiglio comunale del 27 marzo 2018. Il Primo Cittadino di Cattolica ha inoltre confermato l’impossibilità di procedere all’internalizzazione della mensa scolastica, a seguito di uno studio di fattibilità. Nel 2016 anche la Giunta Cecchini arrivò a negare una gestione interna del servizio mensa, negando all'associazione di avere accesso agli atti relativi allo studio di fattibilità effettuato all'epoca. "In Consiglio Comunale, il Sindaco Mariano Gennari ha dichiarato di essere favorevole a rendere disponibile lo studio di fattibilità analizzato dalla sua Giunta per arrivare alla stessa conclusione a cui era pervenuta la Giunta Cecchini. Aspettiamo quindi che dia seguito a questo suo intento e rimandiamo ad allora un commento più articolato in merito", si legge in una nota dell'associazione.





Relativamente al bando di gara, l'associazione chiede di abbassare la base d'asta al di sotto della tariffa attualmente richiesta: i mille pasti giornalieri del bando del 2012 sono troppi, per questo il requisito potrebbe essere abbassato a 700-750 pasti giornalieri, permettendo la partecipazione anche di aziende di dimensioni più modeste. Per quel che concerne gli insoluti, il cui "peso" viene scaricato sulle famigli che pagano regolarmente attraverso gli aumenti, i genitori che sia l'Amministrazione stessa a stanziare fondi per coprire il fabbisogno delle famiglie in difficoltà. fermo restando che andrebbe fatto chiarezza se si tratta di "famiglie che non presentano il buono pasto pur lasciando i figli a scuola a pranzo o famiglie che forniscono il pasto a casa, andando a riprendere i figli nell’intervallo della refezione per poi riportarli nel pomeriggio". I genitori e i cittadini dell'associazione chiedono infine un incontro urgente con l'Amministrazione per dopo Pasqua.