Santarcangelo Calcio, spareggio salvezza contro il Vicenza nella prima di mister Zeman

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 12:32 - 31 Marzo 2018

Alle 16.30 di sabato, al Romeo Menti di Vicenza, il Santarcangelo cerca punti preziosi nella corsa salvezza. Karel Zeman esordisce sulla panchina clementina contro un avversario a sua volta reduce dal cambio d'allenatore, con Franco Lerda richiamato in panchina, ma soprattutto colpito in settimana da una penalizzazione di quattro punti. Un vero e proprio spareggio salvezza: i locali si affidano al 3-5-2 con l'ex Milan Comi e Giacomelli in attacco, De Giorgio nel ruolo di mezzala. Per il Santarcangelo Zeman non ha svelato le carte in tavola: 4-4-1-1 con Capellini dietro Piccioni o 4-3-3. Indisponibile Semedo.





Le probabili formazioni





Vicenza (3-5-2): Valentini - Malomo Milesi Crescenzi - Bianchi Giusti Tassi De Giorgio Jakimovski - Comi Giacomelli.

In panchina: Fortunato, Costa; Magri, Giraudo; Alimi, Ferchichi, Bangu, Salifu; Giorno, Ferrari, Lucca. Allenatore: Lerda.





Santarcangelo (4-4-1-1): Bastianoni - Maini Lesjak Briganti Sirignano - Toninelli Di Santantonio Dalla Bona Bussaglia - Capellini - Piccioni.

In panchina: Moscatelli, Iglio; Maini, Bondioli, Maloku, Broli; Moroni, Soumahin, Dhamo, Obeng, Vegh; Spoljaric, Tommasone. Allenatore: Zeman.