Crabs Rimini, ingaggiata la giovane ala Umberto Pietrini ex giovanili Varese

Sport

Rimini

| 12:19 - 31 Marzo 2018

La società NTS Informatica Basket Rimini Crabs annuncia l'acquisto Umberto Pietrini, ala classe 1996 di 197 cm. Nato ad Aosta, Pietrini è un prodotto delle giovanili della Pallacanestro Varese, formazione con la quale ha fatto il suo esordio in serie A sotto la guida di Gianmarco Pozzecco. Dopo aver mosso i primi passi cestistici nella sua città natale, il nuovo acquisto della NTS passa quindi nella società varesina prendendo parte al campionato di under 19 Eccellenza e di serie C Silver. Nella stagione scorsa ha vestito la maglia di Senigallia nel campionato di serie B facendo vedere ottime cose con un high score di 17 punti proprio contro i Crabs. Giocatore dotato di grande atletismo e di ottime mani, oltre ad un’eccellente visione di gioco, sarà sicuramente un’arma in più a disposizione di coach Maghelli.