Verucchio, di ritorno dalla vacanza trova l’anziana nonna priva di vita

Cronaca

VillaVerucchio

| 11:02 - 31 Marzo 2018

Erano partiti per una vacanza, al ritorno trovano l’anziana parente morta in casa: è accaduto venerdì pomeriggio, a Villa Verucchio. Il nipote della donna, 98enne, ha provato più volte a mettersi in contatto con la parente, di ritorno con la famiglia da un breve soggiorno, ma, non ricevendo risposta ha deciso di andare di persona a bussare a casa. Dopo l’ultimo tentativo ha deciso di chiamare i Vigili del Fuoco che, una volta entrati nell’abitazione, hanno trovato l’anziana priva di vita. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i carabinieri di Novafeltria: da una prima ispezione del cadavere, pare che la donna sia morta molto probabilmente, vista l’età, per cause naturali e da almeno due o tre giorni.