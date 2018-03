‘Oh mio Dio’: al Multiplex Le Befane ospiti il regista Giorgio Amato e il protagonista Carlo Caprioli

Eventi

Rimini

| 09:42 - 31 Marzo 2018

Ovviamente a Pasqua, risorto con capelli e barba come da iconografia classica, cambiato solo il colore della tunica che nella Roma di oggi è diventata rossa: Gesù si presenta nel mondo contemporaneo grazie a “Oh mio Dio!', film di Giorgio Amato ospite sabato 31 marzo alle ore 20-40 al Multiplex Le Befane assieme all'attore protagonista nella parte di Gesù in persona, Carlo Caprioli. Una serata evento a raccontare il Cristo immaginato dal regista sardo giunto con “Oh mio Dio” al suo quarto film.

Tra pura fiction e mockumentary, interventi nella realtà con cinepresa nascosta (ospedali, scuole, treni e conventi), il Gesù che propone il film non sembra attecchire più di tanto nella Roma contemporanea. E questo anche se si utilizzano i social e si fa vedere per strada un video in cui appare il miracolo più grande: quello di una resurrezione. Insomma il mondo oggi è troppo cinico, poco sensibile a Gesù anche se lo si propone in digitale

Ma il Cristo raccontato dal regista sardo al suo quarto film non si scoraggia più di tanto, anche quando i social gli danno una piccola popolarità insieme al sospetto che tutto sia solo una messinscena ben organizzata. Insomma, preparare le persone all'imminente avvento del Regno dei Cieli si dimostrerà un'impresa molto più ardua di quella che affrontò il Cristo 2000 anni fa.

www.giometticinema.com