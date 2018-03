Riccione: edizione record per il Festival del Sole, attesi oltre 5000 atleti

Eventi

Riccione

| 09:27 - 31 Marzo 2018

Sarà una settimana memorabile quella che vedrà protagonista la quattordicesima edizione del Festival del Sole, la più grande rassegna internazionale di ginnastica del bacino del Mediterraneo che si svolge a Riccione con cadenza biennale.

E’ difficile trovare nel nostro Paese altre manifestazioni sportive di questa portata senza giudici né classifiche o premi, mentre nel resto d’Europa rappresentano la normalità: per questo motivo il Festival del Sole è – da quasi trent’anni – un’anomalia nel panorama sportivo italiano.

Che cos’è il Festival del Sole? E’ una grande e colorata festa collettiva che contamina allegramente Riccione. Per un’intera settimana del mese di luglio, oltre cinquemila ginnasti provenienti da 20 nazioni, si esibiranno in sei grandi arene che verranno allestite sul lungomare di Riccione, per un totale di centoventi ore di spettacolo gratuito per il pubblico cittadino e per gli ospiti.

Si potranno ammirare coreografie originali di danza, ginnastica acrobatica, fitness e acrogym, presentate da ragazzi adolescenti, ma anche da senior, bambini ed atleti diversamente abili, insieme a campioni mondiali come i giapponesi dell’università Kokushikan di Tokyo, a sottolineare e rappresentare la cultura dello sport per tutti che caratterizza da sempre la filosofia del Festival del Sole.

La 14a edizione del Festival, che quest’anno ha toccato il numero record di iscritti con i suoi 5.690 partecipanti, raggiunti nel mese di ottobre in poco più di due ore (con una lista di attesa che a tutt’oggi conta più di mille persone) prenderà il via il primo luglio e trasformerà la città in un grande e unico palcoscenico sul mare.

Proprio per questo motivo il progetto per l’edizione del 2020 del Festival prevede una settima arena d’esibizione, in modo da soddisfare l’alto numero di richieste di partecipazione, una novità che sarà annunciata durante le Olimpiadi della ginnastica che si svolgeranno in Austria l’anno prossimo.

Il Festival del Sole rappresenta infatti un veicolo importante anche dal punto di vista turistico, portando a Riccione a inizio luglio 40.000 presenze grazie al pacchetto alberghiero obbligatorio di sette giorni. In quella settimana il colpo d’occhio in città è straordinario, con migliaia di giovani atleti da tutto il mondo che affollano le vie e le piazze, si allenano e provano nei luoghi più insoliti e inaspettati e colorano ogni angolo della Perla Verde.

Quello che è iniziato con poco più di 1.000 partecipanti nell’ormai lontano 1989 è ora un evento conosciuto in tutto il mondo, grazie al quale, ogni due anni, Riccione diventa la capitale italiana della ginnastica.



LA MOSTRA

Dal 30 marzo al 22 aprile, Villa Mussolini

Ore 10 – 20 (dal venerdì alla domenica)

BEATRICE IMPERATO YOUNG & FREE

Il programma di Beach & Love Riccione 2018 Spring Summer ha tra i suoi protagonisti principali la mostra fotografica di Beatrice Imperato dedicata al Festival del Sole, dal titolo Young & Free (fino al 22 aprile, dal venerdì alla domenica), sessanta immagini di visi, corpi, movimento e grazia dei giovani protagonisti della grande rassegna internazionale di ginnastica. Ad accompagnare l’inaugurazione di venerdì pomeriggio (ore 17) saranno live performance a cura di B-You Riccione, Ginnastica Riccione, Acrobatic Team Riccione e Soupa Jelling.







I NUMERI DELLA 14a EDIZIONE

LUOGO: Riccione



DATE: 1-7 Luglio 2018



ORARI: dalle 17:00 alle 23:30



ARENE DI ESIBIZIONE: 6, tutte con posti a sedere a ingresso libero per il pubblico



P.le Roma, P.le San Martino, P.le Giovanni XXIII, P.le Aldo Moro, Giardini Montanari, Parco Papa Giovanni Paolo II



ISCRITTI: 5.690



GRUPPI PARTECIPANTI: 166



NAZIONI RAPPRESENTATE: 20



Danimarca, Belgio, Italia, Finlandia, Portogallo, Svizzera, Israele, Grecia, Germania, Irlanda, Giappone, Brasile, Norvegia, Svezia, Corea del Sud, Repubblica di San Marino, Repubblica Ceca, Inghilterra, Spagna, Bielorussia (in ordine di rappresentanza).



GRUPPO PIÙ NUMEROSO: DGI Sydøstjylland (Danimarca, 258 partecipanti)



GRUPPO CON PIÙ PARTECIPAZIONI: GymJazz Winterthur (Svizzera, 12 edizioni)



www.festivaldelsole.it

www.riccione.it