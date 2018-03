Operativi i nuovi scuolabus per le scuole comunali di San Leo e Pietracuta

Attualità

San Leo

| 17:48 - 30 Marzo 2018

Una bella sorpresa per gli studenti delle scuole di San Leo e Pietracuta. L’Amministrazione Comunale di San Leo, grazie all’accensione di uno specifico mutuo, ha acquistato 2 nuovi Scuolabus, svecchiando in un solo colpo il proprio vetusto parco macchine.



Sindaco Mauro Guerra “Si tratta di importanti acquisti per la sicurezza del trasporto dei nostri bambini. Un investimento dal grande valore simbolico: dopo anni di sacrifici e faticosa rincorsa al contenimento del debito ereditato, non appena conquistate condizioni migliori, abbiamo scelto subito di investire in sicurezza, evitando spese futili.

E' un investimento "spartiacque", significativo: ci sono infatti voluti ben 12 anni di duro lavoro per poter riavere la possibilità di risolvere problemi anche tramite il ricorso al credito, possibilità finora negata da Cassa Depositi e Prestiti (e dagli altri istituti) per via di una ereditata esposizione debitoria, ben superiore ai parametri consentiti ed ora tenacemente e finalmente riportati sotto soglia (nel 2017). Un sentito ringraziamento vada a tutti gli Amministratori che si sono alternati in questa lunga e faticosa rincorsa”



Ass. Lavori Pubblici Leonardo Bindi “nel dettaglio il mutuo copre la spesa di n.2 moderni scuolabus da 9 e da 31 posti, di ultima generazione, nonché l’acquisto di un escavatore, ovviamente già all’opera sui recenti fenomeni di dissesto idrogeologico che hanno seriamente danneggiato soprattutto la viabilità rurale"