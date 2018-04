Pasqua in salute, imprenditore di Riccione si mobilita per regalare visite mediche a chi ne ha bisogno

Attualità

Riccione

| 06:54 - 02 Aprile 2018

Pagare visite mediche specialiste di cui potranno usufruire le persone bisognose. L'iniziativa ricorda il celebre caffè sospeso di tradizione napoletana, quando l'avventore di un bar pagava due caffè, consumandone uno, lasciando l'altro alla persona che non se lo potrebbe permettere. Tutto nasce da una startup pugliese, Health Italia, che ha creato una piattaforma web: a seguito di convenzioni con medici, ambulatori e cliniche, i singoli cittadini, ma anche aziende, possono acquistare una visita medica, oppure donare una somma di denaro, tramite mezzi di pagamento on-line. Chi ha bisogno di usufruire di una determinata prestazione sanitaria e non può permettersela, può collegarsi al portale e in seguito rivolgersi a una delle filiali italiane di quella che è stata ribattezzata "Banca delle Visite". A Riccione è stata aperta in via del Lavoro poco più di un mese fa dall'imprenditore Gabriele Maestri, che si è occupato prima di tutto di stipulare convenzioni con alcuni poliambulatori e cliniche (la prima ad aderire è stata Villa Maria). Gestire il denaro delle donazioni non compete a Maestri, né agli altri "titolari" di filiale, ma è un compito svolto da una fondazione (FBA, Fondazione Basis Assistance). Il responsabile dello "sportello" ha comunque un ruolo chiave: accoglie la persona bisognosa, per appurare la reale necessità. Per evitare che qualche "furbetto" possa approfittare della generosità altrui, il paziente dovrà recarsi dal proprio medico e farsi prescrivere la ricetta, esplicitando la propria fascia di reddito. L'innovativa "Banca delle Visite" inizia a farsi conoscere con il passaparola e non sono poche le telefonate che Maestri riceve, da parte di persone che richiedono informazioni. "In questo periodo di festa ricordiamoci anche di chi ha bisogno, il sostegno alla Banca delle Visite è importante, visto che si parla della salute di chi non può permettersi i lunghi tempi di attesa del sistema sanitario e deve pagarsi la prestazione sanitaria", spiega Gabriele Maestri, un appello ad essere generosi che riguarda anche le stesse cliniche private. L'imprenditore riccionese infatti sta trattando affinché la "Banca delle Visite" possa usufruire di sconti sulle prestazioni sanitarie: "Sarebbe bellissimo, con lo stesso prezzo, accontentare due persone invece che una".