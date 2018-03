Caos auto davanti alle scuole, risultato sondaggio: riminesi invitano a lasciare i mezzi nel garage

Attualità

Rimini

| 16:12 - 30 Marzo 2018

Auto accatastate sulle aiuole, improbabili incastri nel parcheggio, vie intasate di mezzi. Scene che si ripetono ogni giorno di scuola tra le 12.50 e le 13.10 quando i ragazzi escono dalle lezioni e che spesso si ripete al pomeriggio per chi frequenta il tempo prolungato. Il sondaggio di altarimini.it ha visto una partecipazione record da parte dei lettori, evidentemente toccati dalla situazione. La voce che ha riscosso maggiori click è un invito a lasciare i mezzi in garage e ad usare le gambe "Due passi a piedi non hanno mai fatto male a nessuno" ha totalizzato il 39% delle preferenze. Distanziata di qualche punto la seconda opzione è "I genitori viziano troppo i figli accompagnandoli fino all'ingresso". Il 33% punta il dito quindi contro chi porta i minori fino quasi in classe. L'11% pensa che incentivare pedibus e bicibus sia una delle soluzioni migliori mentre il 9% invita alla pazienza e a sopportare quei 20 minuti di caos intorno alle scuole. Infine l'8% non si sente sicuro a lasciare i ragazzi lontani dalla scuola per non intasare le vie limitrofe agli istituti.

