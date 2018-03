Pasqua tra balli e un uovo gigante al Jolly Disco Novafeltria, tavoli già tutti sold out

Eventi

Novafeltria

| 15:38 - 30 Marzo 2018

Il Jolly Disco Novafeltria riapre le porte in occasione della Pasqua. Dopo le sorprese dell'uovo, la certezza di una serata di grande divertimento, con la ricetta (tradizione e qualità) che continua a fare del Jolly un punto di riferimento dell'intrattenimento notturno della Provincia di Rimini. Domenica 1 aprile, dalle 23.00 fino al mattino, si balla sulle due piste del jolly:in pista centrale dj Davide C e Diego Zerbini, affiancati dal vocalist Rapiss. Nel privè in consolle dj Dado. I tavoli sono già tutti sold out e non mancherà il rito dell'apertura dell'uovo gigante, offerto a tutti coloro che sceglieranno di festeggiare la Pasqua sulle piste da ballo della storica discoteca riminese.