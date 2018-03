Santarcangelo, bocciata mozione su iniziative contro uso di droga: 'Al Pd non va giù San Patrignano'

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:12 - 30 Marzo 2018

Il Consiglio Comunale di Santarcangelo ha respinto la mozione presentata dal Consigliere di centrodestra Matteo Montevecchi, che chiedeva all'Amministrazione Comunale di impegnarsi ad avviare un percorso culturale contro "qualsiasi tipo di droga e contro l'abuso di alcol", promuovendo eventi in collaborazione con enti e associazioni, nonché con San Patrignano, per sensibilizzare i giovani sui pericoli e i rischi derivati dalla cultura dello sballo. La mozione è stata bocciata con i voti di Partito Democratico e di Sinistra Unica (tra i Consiglieri di Maggioranza si è però astenuto il Consigliere Martignoni).

Commenta Matteo Montevecchi in una nota: “Il voto contrario della maggioranza in Consiglio comunale è davvero molto triste. Nella mia mozione ho volutamente indicato la Comunità di San Patrignano, perché è indubbiamente una nostra eccellenza che in primis suggerisco, ma ho incluso giustamente pure tutte le altre associazioni che si rendono disponibili”. E infine il consigliere comunale conclude: “Al PD non è andata giù la presenza di San Patrignano. Chissà perché. Del resto, c’è già un precedente. Quando presentai la mozione per intitolare una via al fondatore di San Patrignano Vincenzo Muccioli, la bocciarono. Anche quella volta, l’unico che si smarcò dalla decisione della maggioranza fu il consigliere Martignoni che votò a favore”.