Rimini, resina imbratta il parabrezza delle auto in sosta tra le vie Emilia e Romania: svelato il 'mistero'

Attualità

Rimini

| 14:01 - 30 Marzo 2018

Parabrezza delle auto sporcati da una sostanza resinosa trasparente che impediva alle spazzole tergicristallo di scivolare sui vetri. Alcuni cittadini hanno dovuto far fronte a questo problema, dopo aver parcheggiato la propria auto nelle vie e nei piazzali tra via Emilia e via Romania a Rimini, lo scorso giovedì 15 marzo. Il Comune di Rimini ha inoltrato segnalazione ai tecnici dell'Arpae il 22 marzo e 24 ore dopo è avvenuto il sopralluogo. Al civico 7 di via Romania è stata eseguita sabbiatura e verniciature delle strutture metalliche presenti all'interno di un edificio artigianale attualmente chiuso: a causa del forte vento, il materiale utilizzato è fuoriuscito dai finestroni aperti dell'edificio, cadendo sulle automobili. E’ stata acquisita la scheda tecnica del prodotto utilizzato per l’attività di verniciatura che si tratta di primer/rivestimento epossidico con fosfato di zinco polivalente per esposizione atmosferica.

Arpae sta provvedendo ad informare gli Enti competenti sugli esiti delle indagini condotte: il Comune di Rimini e l’Ausl per gli aspetti sanitari.