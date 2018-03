Rimini, restyling di piazzale Boscovich in attesa del ritorno della ruota panoramica

Attualità

Rimini

| 13:12 - 30 Marzo 2018

Riapre sabato 31 marzo il piazzale Boscovich oggetto di un intervento di riqualificazione dal costo di 100 mila euro.

Terminata infatti la fase di potenziamento infrastrutturale e dei servizi di base (es. fornitura di energia elettrica) per la migliore organizzazione di iniziative e eventi, è in corso d’ultimazione anche quella dedicata alla bellezza e al decoro di uno dei luoghi identitari della città come piazzale Boscovich ed il porto.

Coi lavori realizzati da Anthea per conto del Comune di Rimini è stato infatti riconfigurato dello spazio centrale in piazzale Boscovich e la sua ripavimentazione, insieme a quella del tratto adiacente di lungomare, di via Destra del porto e del raccordo con la pista ciclabile. Un intervento di decoro che si concluderà dopo Pasqua con la resinatura in color sabbia della nuova pavimentazione su cui verrà dapprima installato l’arredo e successivamente la ruota panoramica.