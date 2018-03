Podismo, Pasquetta di corsa con la seconda edizione della Guarda Rimini

Sport

Rimini

| 12:07 - 30 Marzo 2018

La 2^ Guarda Rimini, 21° Golden Fest, è l’evento sportivo del lunedì di Pasqua dedicato al running e non solo, si disputa su un percorso paesaggistico e panoramico sulle prime colline riminesi di San Martino Monte l’Abate e San Lorenzo in Correggiano. Si prospetta una Guarda Rimini spettacolare con partecipanti da tutto il globo.

Spettacoli

Prima, durante e dopo la gara si esibiranno Miss Joe con il cerchio magico dal cielo, la Cantante Brasiliana Carla Cruz che presenterà in anteprima il tormentone della prossima estate italiana “Zumbalada” scritta da Gianni Drudi, José Orta Garcia e Daniel Bruhn. Sul monociclo iridato aprirà la corsa Denis Meluzzi, mentre gli sportivi saranno accolti, incitati, acclamati dall’ entusiasmante ed inarrestabile trio dei Golden Events Gibo, Christian e Lazzaro DJ. Per i tanti maratoneti amanti delle vacanze attive che hanno scelto di partecipare alla “Guarda Rimini”, molte sono le sorprese che si celano nell’uovo di Pasqua della Golden in questo primo week end del mese.

I favoriti

In campo maschile i favoriti sono il leone d’Africa Mamadou Diouf (vincitore dell’ultima edizione), il fortissimo Michele Cacaci che ha centrato il successo nel 2015 e 2016, Lorenzo Fuschini, Marco Oppioli, Enrico Benedetti e il tedesco di chiare origini italiane Roland Rigotti. Nel gentil sesso saranno al via Beatrice Boccalini, vincitrice dell’ultima Rimini – Verucchio, Giulia Morbidelli giunta 3^ ai recenti Campionati Nazionali Uisp di cross, la rumena Ana Nanu vincitrice nel 2016, il gruppo delle ferraresi guidate da Giulia Bellini, l’umbra Lorena Piastra e nelle veterane la riminese Anna Maria Canarecci che ha deciso di festeggiare il suo compleanno “di corsa”.

Percorso/Storia

I runners correranno immersi nel verde, a due passi dalla Riviera Rimini e nel finale passeranno davanti alla suggestiva Villa Des Verges a 65 metri s.l.m.. Le origini della Villa Des Verges risalgono al 1600, edificata in stile neoclassico per la nobile famiglia riminese Diotallevi. Nel 1843 venne acquistata dal nobile parigino Marie Joseph Adolph Noël Des Vergers, famoso etruscologo, uomo di cultura e studioso dei classici che è diventato un punto di riferimento per intellettuali, artisti e politici del tempo).