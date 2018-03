Pasqua e Pasquetta a Rimini, spazi d'arte e mostre aperti per cittadini e turisti

Attualità

| 12:04 - 30 Marzo 2018

In occasione delle festività pasquali Rimini offre a turisti e interessati all’arte e all’archeologia l’occasione per conoscere e apprezzare il patrimonio storico artistico della città e visitare mostre. La Domus del chirurgo, il Museo della Città, la FAR e Palazzo dell’Arengo resteranno aperti anche nei giorni di Pasqua e Pasquetta per offrire una quanto più ampia opportunità di ammirare le collezioni permanenti e le esposizioni temporanee.

La Domus del Chirurgo nella centrale piazza Ferrari – una piccola Pompei nel cuore di Rimini - resterà aperta negli stessi orari del Museo della Città “Luigi Tonini” (da martedì a sabato 9,30-13, 16-19, Pasqua (domenica 1 aprile) e lunedì dell'Angelo (2 aprile) orario continuato 10 – 19.

Nella giornata di Pasqua, per la coincidenza con la prima domenica del mese, l’ingresso al Museo della Città e alla Domus del Chirurgo è gratuito.

Il Museo si propone con le sue collezioni permanenti: la Sezione archeologica, un itinerario nella storia più antica di Rimini, ricca di preziose testimonianze quali gli splendidi mosaici dalle domus di epoca romana, oltre ai reperti provenienti dalla Domus del chirurgo e la suggestiva ricostruzione dell’ambulatorio medico; la Sezione Medievale e Moderna con le testimonianze pittoriche, dalla Scuola del Trecento riminese ai dipinti realizzati per la corte malatestiana, alle dense atmosfere di Guido Cagnacci e degli altri pittori barocchi.

Fino a domenica 8 aprile il Museo della Città ospita “La Grande Guerra”, una mostra documentaria itinerante promossa dall’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito e curata, nella nostra Regione, dal Comando Militare Esercito “Emilia-Romagna”. L’allestimento riminese si avvale della collaborazione di ARIES (Associazione Ricerche Iconografiche e Storiche) e dell’Associazione Nazionale Faleristica –RIMINI che hanno gentilmente messo a disposizione alcune testimonianze originali.

L'esposizione intende rievocare gli avvenimenti di cento anni fa, facendo rivivere, attraverso fotografie, stampe, illustrazioni e materiali dell’epoca la grande e tragica vicenda dell’Italia in armi.

L’ingresso alla mostra è libero.

I visitatori durante il ponte pasquale potranno approfittare per visitare inoltre le esposizioni temporanee allestite nella cornice degli antichi palazzi comunali in piazza Cavour:

FAR | Fabbrica Arte Rimini

Fino al 2 aprile 2018 la galleria d’arte moderna e contemporanea riminese accoglie una mostra sul tema del legame affettivo tra due generazioni di artisti intitolata ARCIPELAGO PERETTI Ferdinando Peretti / Cuba – Giannutri Matteo Peretti / PET ISLAND.

Oltre a rimandare al nome di famiglia, la presenza nel titolo del termine “Arcipelago” sembrerebbe marcare ulteriormente quella separazione di stile e di azione tra un artista che si è formato negli anni Sessanta ed il figlio che ha iniziato a produrre le proprie opere dall'ultimo scorcio del Novecento. Ma, in particolare, la titolazione raccoglie, quale filo conduttore, il tema insulare che è alla base della rispettiva selezione di opere compiuta per questa mostra riminese.

Orario (compresi Pasqua e lunedì dell’Angelo): 10-13 / 16-19.

L’ingresso è libero

PALAZZO DELL’ARENGO

Nella prestigiosa Sala dell’Arengo dal 24 marzo al 22 luglio è possibile visitare Caravaggio Experience un’emozionante esperienza di arte immersiva dedicata alla vita e alle opere di Michelangelo Merisi coprodotta da Medialart e Maggioli Musei.

Caravaggio Experience è un viaggio esplorativo tra le tecniche, i temi e i segreti dell’esponente più famoso del Barocco Italiano: entrando in sala il pubblico sarà immerso in uno spettacolo di proiezioni e musiche della durata complessiva di quasi cinquanta minuti, in onda contemporaneamente lungo tutto il percorso, senza interruzioni e a ciclo continuo.

Una vera e propria esperienza culturale che fa tappa a Rimini dopo aver visitato Roma, Torino e Città del Messico.

Orario (compresi Pasqua e lunedì dell’Angelo):

dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00

venerdì, sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 21.00

http://www.maggiolimusei.it/caravaggio-experience/

info: caravaggio@maggioli.it

Inaugura giovedì 29 marzo alle ore 17.00 per rimanere aperta fino al 15 aprile, la mostra di Valentino Montanari “GEOLOGIE E PLANIMETRIE”, presso la Galleria dell’Immagine, nello storico palazzo Gambalunga (via Gambalunga n. 27).

L’esposizione, presentata in catalogo da Massimo Pulini e curata da Gianni Scarpellini, si compone di opere musive e sculture realizzate negli ultimi dieci anni, con particolare attenzione alle ultime opere ispirate agli schemi poetici della “Divina Commedia” di Dante Alighieri e agli strumenti della comunicazione contemporanea.

Orario: 10-12 / 16-19

L’ingresso è libero

Info: www.museicomunali.it

0541 793851