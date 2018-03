Rimini Autismo celebra la giornata di consapevolezza sulla disabilità, ragazzi in campo al Paganello

Attualità

Rimini

| 12:01 - 30 Marzo 2018

Lunedì 2 aprile: tante feste in una sola giornata! Anzitutto è Pasquetta; e poi, il 2 aprile, si festeggia in tutto il mondo la giornata di consapevolezza dell’autismo istituita dalle Nazioni Unite nel 2007 per far luce su questa disabilità, contrastando la discriminazione e l’isolamento e promuovendo la ricerca, il miglioramento dei servizi e la piena inclusione sociale per le persone con autismo. In questa occasione vengono organizzati in tutto il mondo eventi sul tema, incontri, convegni e mostre e in diverse città vengono illuminati di blu i principali edifici come testimonianza della sensibilità nei confronti delle problematiche legate ai disturbi autistici.

A Rimini, il 2 aprile si conclude una delle più amate manifestazioni sportive, la Coppa del Mondo di Beach Ultimate (Paganello) che, in omaggio alla giornata mondiale, ospita in campo per la finale Open i ragazzi dell’associazione Rimini Autismo.

Alle ore 16.00 nel campo situato all'altezza dei bagni 37\38, dove sorge anche il grande tendone che ospita campi da gioco, bancarelle e punti di ristoro, la ‘formazione’ di Rimini Autismo’ composta da venti ragazzi in divisa ‘ufficiale’, accompagnerà gli atleti delle finali della World Beach Ultimate Cup che, nell’occasione, indosseranno magliette uguali a quelle dei ragazzi, con l’immagine di uno dei più noti progetti dell’associazione: Autism Friendly Beach.

La cerimonia finale con le premiazioni è prevista per le ore 18:00

Al tramonto, chi volesse fare quattro passi in centro storico, potrà ammirare, nella rinnovata ed elegante veste della piazza circostante, il Castel Sismondo illuminato di blu, omaggio del Comune di Rimini alla giornata mondiale dell’autismo.

Un altro castello sarà illuminato di blu il 2 aprile! È il castello di manovra della caserma dei vigili del fuoco di Rimini con i quali è in programma a breve una visita dei ragazzi di Rimini Autismo.